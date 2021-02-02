إزالة 13 حالة إشغالات في حملة مكبرة بمركز ابشواي بالفيوم

Advertisements

تفقد الأستاذ مراد مسعود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، شوارع مدينة ابشواي ومنطقة السنجأ وقري المركز للتعرف على المشكلات التي قد تعوق سير العمل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالمتابعة المستمرة، والمرور الميداني للتعرف على مشكلات وشكاوى المواطنين على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.



وقال الأستاذ مراد مسعود رئيس المركز إنه تم خلال الجولة متابعة تنفيذ نقطة الاتصال الأخيرة لتوصيل الغاز الطبيعي من المدينة باتجاه العجميين والنصارية وطبهار وإدخال الغاز لآخر منزلين بالجوار ودفع نفقي خلال ساعات تمهيدا لإنهاء الأعمال قبل رصف شارع مصرف ابوجنشو من المدينة إلى مفارق النصارية وكذلك تغطية المصرف خلال أيام بالإضافة لمتابعة اللجنة المكلفة من السيد رئيس المركز لرصد وغلق مراكز الدروس الخصوصية وأماكن تجمع الطلاب والطالبات حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب وتصديا لانتشار فيروس كورونا المستجد.



كما تم رصد بعض القمامة تم إلقائها من المواطنين بعد أعمال منظومة النظافة بالفترة الصباحية وعلى الفور تم إصدار توجيهات برفعها خلال الوردية الثانية.



كما رصد رئيس المركز وجود بعض غرف التفتيش بوسط الطريق جبل سعد ووجه فورا بتغطيتها حرصا على سلامة المارة والمركبات.



وفى نطاق الوحدة المحلية بقرية العجميين تم متابعة الأعمال الإنشائية لبناء مدرسة العجميين الثانوية التجريبية للغات والذي تنفذه هيئة الأبنية التعليمية على مساحة ٧٠٠ م٢ والتي تتسع لخمسة عشر فصلا دراسيا فضلا عن المباني الإدارية والمعامل والمختبرات بارتفاع خمسة ادوار تم الإنتهاء من الأعمال الخرسانية للدور الأول والمتابعة مستمرة حتى انتهاء الأعمال.



أما فيما يخص التدخل السريع والاستجابة الفورية فقد تم تغيير ٤ مواسير ري زراعي قطر٧٠سم بدلا من ٤٠سم بطريق الزغيبي عبود تخدم حوالي ١٥٠ فدان حيث كانت هناك شكوى من الفلاحين بعدم وصول مياه الري إلي الأراضي الزراعية بسبب سده في مواسير الري وتم قطع الطريق في وجود الاستاذ فاروق محمود مدير مكتب طرق ابشواي ومندوب من الإدارة الهندسية بابشواي وتم الانتهاء من الأعمال وقطع الطريق قبل بدء عمليه الرصف بطريق الزغيبي عبود وتمت الأعمال بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية.



كما تم إصلاح وصيانة خط مياه الشرب قطر 400 أمام نادي شباب القرية بأبو شنب بواسطة حفار مجلس المدينة، وإصلاح انفجار بخط المياه العمومي 4بوصه بعزبة عبد القوى سالم وكذلك إصلاح انفجار بخط المياه العمومي 6بوصه بعزبة الزرابي بالوحدة المحلية بالخالدية.



علي صعيد آخر، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات تمكنت خلالها من رفع 285 طن قمامة ومخلفات، وإزالة عدد 13 حالة إشغالات متنوعة.



وقال الأستاذ مراد مسعود، إن الحملة قد استهدفت شارع المدارس ووسط البلد وطريق المقابر وطريق الجمعية بسنرو القبلية وخليج فياض والخولي ومصرف النجارة وطريق العجميين أبو شنب وعزب عطشي وزهيربالعجميين، بالإضافة إلي صيانة موتور ضخ المياه وغسيل النافورة وتم تهذيب وتنظيف نجيله ميدان الأطباء، وكذلك ري الأشجار المزروعة على الطريق السياحي شكشوك قوته ومدخل الخالدية وعزبة السكرتير وتطهير بحر سنرو القبلية ورفع ناتج التطهير أولا بأول.



كما وجه رئيس المركز بتوفير عجل حديد على بلي لتسهيل تعامل العمال مع صناديق القمامة.



كما تم إزالة عدد 13 حالة إشغالات متنوعة عبارة عن عوائق حديدية وتندات وإعلانات مخالفة بشوارع المدينة فضلًا عن شد أسلاك الكهرباء على الأعمدة الكهربائية الجديدة بسنرو القبلية.

