شيرين عبدون تطرح أحدث أغانيها بعنوان "شايفِك أختي"

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:49 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

طرحت المطربة شيرين عبده أحدث أغانيها "شايفك أختي"، من كلمات محمد شكري، ألحان بينو، توزيع وسام عبد المنعم، إنتاج أي ميديا.

واشتهرت شيرين بغنائها بطريقة "الكوفر" للعديد من الأغاني عبر السوشيال ميديا، مثل "طبع الشتا"، و"ريموت حياتك"، حيث اقتربتا من المليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".

جدير بالذكر أن هذا أول تعاون بين شيرين عبدون وشركة أي ميديا، بعدما كانت بشركة المنتج الراحل ميدو منيب.

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