أول تعليق من باتشيكو بعد سقوط الزمالك أمام المحلة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:06 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، أن جميع الفرق معرضة للخسارة لأن هذه هي كرة القدم.

أضاف باتشيكو في المؤتمر الصحفي عقب مباراة غزل المحلة في الدوري الممتاز التي أقيمت بملعب الغزل اليوم الثلاثاء: "قدمنا مباراة متوازنة طوال أحداثها، وهدف غزل المحلة غير متوقع على الإطلاق".

وتابع باتشيكو: "صنعنا العديد من الفرص التهديفية وتواجدنا في وسط ملعب المنافس حتى بعد تعرض فرجاني ساسي للطرد وكان باستطاعة اللاعبين إحراز هدفين وثلاثة من عدة فرص ولكن هذا لم يحدث، إلا أنهم قدموا ما عليهم". 

وشدد باتشيكو على أنه كانت لدينا مشكلة في الفاعلية داخل منطقة الجزاء، وخلقنا خطورة كبيرة جدا دون استثمارها وترجمتها لأهداف. 

واختتم باتشيكو تصريحاته بأنه كانت هناك تعليمات لأبو الفتوح وزيزو بإرسال الكرات العرضية، ولا شك في أن النقص العددي أثر على الحالة البدنية للاعبين وفقدنا التركيز في النهاية لذلك استقبلنا الهدف الثاني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

باتشيكو المحلة الزمالك

أخبار تهمك

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الزمالك أمام غزل المحلة

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يوضح أسباب الخسارة من المحلة

منذ أقل من نصف ساعة

نجم ريال مدريد يطلب الرحيل بسبب عدم المشاركة

منذ ثلث ساعة

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات

أول قرار من باتشيكو بعد هزيمة الزمالك أمام غزل المحلة

منذ 42 دقيقة

عاجل.. الفيفا يصدم الأهلي قبل موندديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من باتشيكو بعد سقوط الزمالك أمام المحلة

منذ ساعة الا ربع

كلوب يُثني على مينامينو رغم رحيله عن ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يطلب التجديد لـ 3 لاعبين في الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ يوم

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مصطفي محمد يسجل أولى أهدافه مع جالطة سراي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يجهز مفاجأة مدوية للدحيل

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الأهلي يعاقب نجمه بعد تسريب اجتماعات الغرف المغلقة

منذ حوالي 9 ساعات

غزل المحلة يُفجر كبرى المفاجآت ويهزم الزمالك في الدوري

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

مدرب الطلائع: محبط للخسارة أمام إنبي وعلينا ترجمة الفرص إلى أهداف

باتشيكو يطلب مجددا عودة أحمد أبو الفتوح

الجماهير المصرية تترقب مواجهة الزمالك وبيراميدز في الدوري

أول قرار من باتشيكو عقب فوز الزمالك على مصر المقاصة برباعية

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري الممتاز

بأمر باتشيكو.. الزمالك يتراجع عن إعارة مدافع الفريق

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:10 م

أول قرار من باتشيكو بعد هزيمة الزمالك أمام غزل المحلة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل

07:00 م

باتشيكو يطلب التجديد لـ 3 لاعبين في الزمالك

08:03 م

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

12:59 م

عاجل.. مصطفي محمد يسجل أولى أهدافه مع جالطة سراي

07:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع