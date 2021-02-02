"ربيع": تخفيضات تصل لـ 75% لجذب السفن للمرور من قناة السويس

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:07 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس نجحت في جذب عدد كبير من السفن للمرور من قناة السويس، بدلًا من المرو من قناة بنما أو العبور من طريق رأس رجاء الصالح، وهذا ناتج من اختصار الوقت، وقيام القناة بتخفيضات للمرور من القناة بنسبة تتراوح ما بين 35 لـ75%.

ولفت "ربيع"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن قناة السويس الجديدة ساعدت على جذب عدد كبير من السفن للقناة بسبب تقليل زمن المرور لـ11 ساعة، خلاف المساعدة في تقليل شحن السفن.

وأشار إلى أن القناة لديها سيناريوهات للتغلب على أي مركب به أي مشكلة مثل وجود سفينة موبئة بفيروس كورونا، او جود سفينة بغاطس كبير، وهذا الامر لم يكن يحدث في السابق، لافتَا إلى أنه لا يوجد أي خوف على القناة، لأنها خارج أي منافسة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا قناة السويس رسوم قناة السويس المرور من قناة السويس

أخبار تهمك

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل

منذ أقل من ساعتين

كلوب يُثني على مينامينو رغم رحيله عن ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من باتشيكو بعد سقوط الزمالك أمام المحلة

منذ 42 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ يوم

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الزمالك أمام غزل المحلة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يوضح أسباب الخسارة من المحلة

منذ 19 دقيقة

باتشيكو يطلب التجديد لـ 3 لاعبين في الزمالك

منذ ساعة الا ربع

غزل المحلة يُفجر كبرى المفاجآت ويهزم الزمالك في الدوري

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يعاقب نجمه بعد تسريب اجتماعات الغرف المغلقة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الفيفا يصدم الأهلي قبل موندديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة في برشلونة.. نيمار يجدد عقده مع باريس سان جيرمان 4 سنوات

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مصطفي محمد يسجل أولى أهدافه مع جالطة سراي

منذ أقل من ساعة

أول قرار من باتشيكو بعد هزيمة الزمالك أمام غزل المحلة

منذ 38 دقيقة

عاجل.. موسيماني يجهز مفاجأة مدوية للدحيل

منذ ساعتين و 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

الفريق أسامة ربيع: ربع الشعب المصري شارك في حفر قناة السويس

الفريق أسامة ربيع: تطبيق خطة زيادة الأعماق في قناة السويس قريبا

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن قفزة في الإيرادات بنهاية 2019 (فيديو)

رئيس قناة السويس: تخفيض رسوم المرور بالقناة 75%

رئيس هيئة قناة السويس: لم نتأثر حتى الآن بأزمة "كورونا"

رئيس قناة السويس يكشف مفاجأة بشأن تأثير أزمة كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:10 م

أول قرار من باتشيكو بعد هزيمة الزمالك أمام غزل المحلة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل

07:00 م

باتشيكو يطلب التجديد لـ 3 لاعبين في الزمالك

08:03 م

عاجل.. مصطفي محمد يسجل أولى أهدافه مع جالطة سراي

07:56 م

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

12:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع