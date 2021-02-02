"ربيع": تخفيضات تصل لـ 75% لجذب السفن للمرور من قناة السويس

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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس نجحت في جذب عدد كبير من السفن للمرور من قناة السويس، بدلًا من المرو من قناة بنما أو العبور من طريق رأس رجاء الصالح، وهذا ناتج من اختصار الوقت، وقيام القناة بتخفيضات للمرور من القناة بنسبة تتراوح ما بين 35 لـ75%.



ولفت "ربيع"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن قناة السويس الجديدة ساعدت على جذب عدد كبير من السفن للقناة بسبب تقليل زمن المرور لـ11 ساعة، خلاف المساعدة في تقليل شحن السفن.



وأشار إلى أن القناة لديها سيناريوهات للتغلب على أي مركب به أي مشكلة مثل وجود سفينة موبئة بفيروس كورونا، او جود سفينة بغاطس كبير، وهذا الامر لم يكن يحدث في السابق، لافتَا إلى أنه لا يوجد أي خوف على القناة، لأنها خارج أي منافسة.

