تعرف على تفاصيل تعاون كارمن بصيبص مع إيغلز فيلمز

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:11 م
بوابة الفجر
لمياء علي

تستعد شركة إيغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان لإنهاء التحضيرات الأخيرة لانطلاق تصوير مسلسل جديد من ثمانية حلقات بعنوان (البريئة).

البريئة يتولى دفة إخراجه في بيروت المخرج السوري صاحب الإحساس العالي رامي حنا، في تعاون جديد مع Eagle Films بعد نجاحهما الكبير معاً، ومن بطولة النجمة كارمن بصيبص.

هذا العمل هو ثاني تعاون بين بصيبص وبين سنّان، بعد نجاحهما قبل سنوات في (ليالي أوجيني)، وتنطلق الحكاية من حدث في حياة شابة، يغير حياتها، وتنقلب مجرياتها بشكل دراماتيكيّ غريب. فتواجهها كل عراقيل الدنيا، ما يدفعها للبحث في الخبايا والأشخاص والأسرار في محاولة منها لفكّ ألغاز الماضي.

العمل قائم على الغموض والإثارة والمفاجآت وسيتم تصويره في بيروت، ورصدت له الشركة المنتجة كل الإمكانات الإنتاجية لتقديم مادة دراميّة جديدة شكلاً ومضموناً.

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