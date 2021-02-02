كاهن جديد بإيبارشية سوهاج

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:18 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
ترأس صباح اليوم الثلاثاء، الموافق ٢ فبراير، صاحب النيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي الإحتفالي بمناسبة السيامة الكهنوتية للشماس روماني صابر، باسم الأب يوأنس، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بكوم غريب.

شارك في الصلاة والاحتفال أصحاب النيافة الأنبا يوسف أبو الخير، المطران الشرفي للإيبارشية، والأنبا كيرلس وليم، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، كما شارك أيضًا الأب يوسف فوزي، راعي الكنيسة، ولفيف من الآباء الكهنة، والشمامسة الإكليريكيين، والأخوات الراهبات، وعدد من المؤمنين.

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