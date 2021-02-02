لتنفيذ أعمال كوبري الفردوس.. تحويلات مرورية أعلى محور المشير طنطاوي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:17 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن مواصلة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور وذلك تزامنًا مع الإستمرار في تنفيذ أعمال رفع الكمرات الخرسانية الخاصة بكوبرى الفردوس المستحدث أعلى محور المشير طنطاوي الغربى، ومواصلة إجراء بعض التحويلات المرورية لمدة ستة أيام إضافية وذلك إعتبارًا من الساعة 10مساء وحتى 6 صباحًا من اليوم الإثنين حتى يوم الأحد القادم بالإضافة إلى الغلق الكلى يوم الخميس 4/2/2021 من الساعة 10 مساءًا حتى الساعة 6 من صباح يوم السبت.


هذا ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:- القادم من إمتداد رمسيس إتجاه مناطق القاهرة الجديدة: يسلك مسطح كوبرى أبوزيد خضر فيمينًا شارع مدينة مبارك فالدوران والعودة تجاه شارع المخيم الدائم فيمينًا محور الشهيد فمطلع المشير الغربى تجاه مناطق القاهرة الجديدة، والقادم من مناطق القاهرة الجديدة إتجاه إمتداد رمسيس إتجاه: يسلك محور المشير طنطاوى فيمينًا مخرج محور الشهيد إلى مناطق مدينة نصر والعباسية.




ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

أخبار تهمك

غزل المحلة يُفجر كبرى المفاجآت ويهزم الزمالك في الدوري

منذ نصف ساعة

هل يُخرج كاباك ليفربول من أزمته الدفاعية؟

منذ ساعة

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الزمالك أمام غزل المحلة

منذ ساعتين

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل

منذ 33 دقيقة

"بن شرقي" مهاجما.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام غزل المحلة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد رحيل أوناجم.. تعرف على أسماء الراحلين عن الزمالك

منذ ساعة و نصف

كلوب يُثني على مينامينو رغم رحيله عن ليفربول

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ يوم

آخر تطورات تمديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

فوز فاقوس وعرابي وميت خلف وأبو كبير وتعادل بلبيس بالقسم الثالث

منذ ساعة و نصف

الأهلي يعاقب نجمه بعد تسريب اجتماعات الغرف المغلقة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يجهز مفاجأة مدوية للدحيل

منذ ساعة

عاجل.. الفيفا يصدم الأهلي قبل موندديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:00 م

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

12:59 م

عاجل.. موسيماني يجهز مفاجأة مدوية للدحيل

06:29 م

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

01:07 م

غزل المحلة يُفجر كبرى المفاجآت ويهزم الزمالك في الدوري

07:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع