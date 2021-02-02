لتنفيذ أعمال كوبري الفردوس.. تحويلات مرورية أعلى محور المشير طنطاوي

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أعلنت الإدارة العامة للمرور عن مواصلة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور وذلك تزامنًا مع الإستمرار في تنفيذ أعمال رفع الكمرات الخرسانية الخاصة بكوبرى الفردوس المستحدث أعلى محور المشير طنطاوي الغربى، ومواصلة إجراء بعض التحويلات المرورية لمدة ستة أيام إضافية وذلك إعتبارًا من الساعة 10مساء وحتى 6 صباحًا من اليوم الإثنين حتى يوم الأحد القادم بالإضافة إلى الغلق الكلى يوم الخميس 4/2/2021 من الساعة 10 مساءًا حتى الساعة 6 من صباح يوم السبت.





هذا ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:- القادم من إمتداد رمسيس إتجاه مناطق القاهرة الجديدة: يسلك مسطح كوبرى أبوزيد خضر فيمينًا شارع مدينة مبارك فالدوران والعودة تجاه شارع المخيم الدائم فيمينًا محور الشهيد فمطلع المشير الغربى تجاه مناطق القاهرة الجديدة، والقادم من مناطق القاهرة الجديدة إتجاه إمتداد رمسيس إتجاه: يسلك محور المشير طنطاوى فيمينًا مخرج محور الشهيد إلى مناطق مدينة نصر والعباسية.









ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.