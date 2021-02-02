بحضور عمرو صدقي ورئيس الأوبرا.. انطلاق معرض الفن والحياة الخميس المقبل

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:16 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
قال الدكتور عبد الرحيم ريحان المقرر الإعلامي لجمعية المحافظة على التراث المصري، إن الجمعية بصدد تنظيم معرضها السني هذا العام بدار الأوبرا المصرية.

وأشار ريحان إلى أن الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية والمهندس ماجد الراهب رئيس مجلس إدارة الجمعية والخبير السياحى عمرو صدقى سيفتتحون المعرض السنوى العاشر للجمعية بدار الأوبرا المصرية بقاعة صلاح طاهر لفنانى الجمعية باسم (الفن والحياة) يوم الخميس 4 فبراير والذي سيستمر لمدة أسبوع.

وأضاف ريحان أن المعرض يشارك فيه خمسون فنانًا وفنانة من أعضاء الجمعية بـ 60 عمل فنى ما بين رسوم تشكيلية وتصوير ونحت تحت إشراف وإعداد الفنان نشأت مشرقى والفنانة إيناس سعد والفنان جوزيف حنا.

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