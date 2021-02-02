استشاري: السمنة تستهلك 75% من ميزانيات وزارات الصحة في العالم

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:16 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور خالد الغزالي، استشاري النبتات الطبية، إن السمنة بمفردها ليست مرضًا، ولكنها تتسبب في الإصابة بالكثير من الأمراض، مشيرًا إلى أن السيدة كلما أرتفع مستواها العلمي والاجتماعي أهتمت بوزنها بصورة كبيرة، ولكن الرجال لا تهتم حتى ولو وصل لمنصب وزير.

وأشار "الغزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إلى أن مرض السمنة خطير جدًا، خاصة أنها تسبب الضغط والسكر وأمراض القلب، مشيرًا إلى أن السمنة تستهلك 75% من ميزانيات وزارات الصحة على مستوى العالم.

ولفت إلى أن هناك إمكانية لخفض الوزن من خلال حتى 12 كيلو في الشهر من خلال منظومة غذائية بالمتابعة مع الطبيب المختص، ولكن المعدلات في أمريكا تتحدث على خفض 10% من الوزن الكلي للجسم خلال 6 شهور.

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