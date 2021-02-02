تحويلات مرورية على الطريق الدائري لمدة شهرين.. تعرف على السبب

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أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تعين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري عند تقاطعه مع محور الأوتوستراد، الأمر الذى يستلزم غلق عدد من إتجاهات الحركة المرورية إعتبارًا الساعة 12 بعد منتصف ليل اليوم الإثنين ولمدة شهرين، حيث سيتم غلق مدخل الطريق الدائرى من محور الأوتوستراد للقادم من المجزر الآلى إتجاه المنيب، وغلق مخرج الطريق الدائرى للقادم من المنيب إتجاه شارع 306 ومحور الأوتوستراد، وغلق مدخل الطريق الدائرى من محور الأوتوستراد للقادم من المجزر الآلى إتجاه القطامية.



هذا ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:- القادم من محور الأوتوستراد ( المجزر الآلى ) ويرغب بالسير بالطريق الدائرى تجاه مناطق المنيب: إستكمال السير بمحور الأوتوستراد والدوران والعودة من المأوى الدورانى أمام محطة وقود وطنية والعودة بمحور الأوتوستراد فمطلع الطريق الدائرى تجاه مناطق المنيب، زالقادم من الطريق الدائرى ( المنيب ) ويرغب بالسير تجاه محور الأوتوستراد فمناطق المعادى وحلوان: إستكمال السير بالطريق الدائرى فمخرج الطريق الدائرى تجاه شارع مساكن الكندى فالسير أسفل الطريق الدائرى ( طريق مستحدث ) فالمأوى الدوراني العلوي تجاه محور الأوتوستراد فمناطق المعادى وحلوان.



والقادم من محور الأوتوستراد ( المجزر الآلى ) ويرغب بالسير بالطريق الدائرى تجاه مناطق القطامية: إستكمال السير بمحور الأوتوستراد والدوران والعودة من المأوى الدورانى أمام محطة وقود وطنية فيمينًا شارع مساكن الكندى فالطريق الدائرى تجاه مناطق القطامية.



ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.