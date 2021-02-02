ورشة عمل حول "الفخار صناعة وفنون" بمقر اتحاد الآثاريين العرب

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افتتح اتحاد الآثاريين العرب اليوم الثلاثاء، ورشة عمل متخصصة فى صناعة وزخرفة الفخار بمقر الاتحاد العام بالشيخ زايد.



جاء ذلك فى إطار أنشطة الاتحاد برئاسة الدكتور محمد الكحلاوى والمركز الإقليمى للفنون والحرف والصناعات التقليدية بالاتحاد والذى تتولى إدارته الدكتورة هناء عدلى أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآداب جامعة حلوان.



وصرح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى للاتحاد بأن المركز استقبل اليوم المتدربين فى جلسه افتتاحية تعريفية بطبيعة الورشة وأنشطة الاتحاد العام للآثاريين العرب.



وألقت الدكتورة هناء محمد عدلى أستاذ الآثار والفنون الإسلامية محاضرة عن طرق صناعة وأساليب زخرفة الفخار، وعرضت لطريقة تهيئة الطين للتشكيل مرورًا بمراحل التخمير والتصفية والترسيب للطين وطرق تشكيل الفخار باليد والصب والدولاب، وتطور الدواليب منذ العصر المصرى القديم مرورًا بالدولاب الرومانى ذى القرصين وحتى الدولاب الإسلامي.



وأشارت الدكتورة هناء عدلى إلى أهم الأدوات المستخدمة فى الصناعة ومنها السادف والجاروف والاب والإبره، كما تناولت اساليب الزخرفة باليد والحز والقطع باللآلات المعدنية والسكاكين، ثم تعرف المتدربون على أشكال القطع الفخارية من جرار وطؤوس وطسوت وشبابيك القلل والأختام الفخارية، كما ألقت الضوء على القيم الجمالية التشكيلية فى المنتجات الفخارية.



وألقى الدكتور شريف عمر مدرس بقسم الترميم بكلية الآثار جامعة القاهرة محاضرة موضوعها (مكونات وخواص المواد الخام المستخدمة فى صناعة الفخار) تضمنت تعريف الفخار وعرض عملى لنماذج من الطفلة المستخدمة فى صناعة الفخار فى مصر، ثم الإضافات التى يتم إدخالها للطفلة بقصد تحسينها والمواد الخام المستخدمة فى صناعة الفخار فى مصر وهى الطين النيلى والطين الجيرى والفرق بينهما، وقد اتاح سيادته الفرصة للمتدربين لفحص قطع الفاينس والطفلة وعرض للخصائص الفيزيائية والكيميائية للطفلة، وقدم عرضًا مبسطًا لنموذج خلط الطفلة بالماء والتحول الذى يطرأ على الطفلة وطرق تحسينها بالإضافات، وسوف تستكمل أعمال الورشة غدًا بمنطقة الفواخير بالفسطاط.