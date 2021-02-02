أستاذ فيروسات: فاعلية اللقاح الصيني في تقليل المضاعفات 100% (فيديو)

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بجامعة الزقازيق، إن فاعلية اللقاح الصيني في الوقاية تصل لـ87%، وهذه النسبة ممتازة جدًا،، لأنه يحول الإصابة بالكورونا التي قد تؤثر على الحياة إلى إصابة مماثلة للبر، مشيرًا إلى أن فاعلية اللقاح الصيني في تقليل المضاعفات تصل لـ100%.

وتابع "شاهين"، خلال حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الثلاثاء، أن الاجسام المضادة لفيروس كورونا تظهر بعد أربع أسابيع من تلقي اللقاح عند الشباب، وعند كبار السن تظهر الاجسام المضادة بعد 7 أسابيع.

وأضاف أن أي لقاح أو دواء لآثار جانبية، ولكن الأثار الجانبية للقاح الصيني قليلة جدًا عند المقارنة بالوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن تركيبة المصل الصيني ضد فيروس كورونا استخدمته البشرية منذ 50 عامًا.

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