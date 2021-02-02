استشاري أورام: سرطان الرحم عادة ما يحدث لأسباب وراثية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور محسن مختار، مدير مركز الأورام بطب القصر العيني، إن سرطان الرحم عادة ما يحدث لأسباب وراثية، اكثر من حدوثه بسبب التهابات أو فيروس، وليس له علاقة بتعدد الإنجاب.

وأضاف مدير مركز الأورام بطب القصر العيني، خلال حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الثلاثاء، أن أورام البروستاتا والبنكرياس والثدي والحرم والقولون احد الأسباب الرئيسية لإصابة بها العامل الوراثي، مضيفًا أن أوراق عنق الرحم تؤدي إلى حدوث نقط دم، خاصة بعد العلاقة الزوجية أو حدوث آلام بعد العلاقة الزوجية، أو آلام مزمنة، وحال اهماله ينتقل إلى المرحلة الثانية بعد 5 سنوات

وتابع أن علاج سرطان الرحم من المرحلة الاولى يكون من خلال اقتطاع جزء من الرحم، وإزالته يكون أفضل خاصة مع عدم رغبة السيدة في الإنجاب مرة أخرى.

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