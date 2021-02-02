جوارديولا يعلن مدة غياب أجويرو عن الملاعب

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
قال مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، اليوم الثلاثاء، إن المهاجم سيرجيو أغويرو أنهى فترة العزل الذاتي بسبب إصابته بفيروس كورونا لكنه لن يعود للمنافسات قبل أسابيع".
وأصيب الهداف التاريخي لمتصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بفيروس كورونا الشهر الماضي.
وخضع أجويرو للعزل في البداية لمخالطة أحد المصابين قبل أن يأتي اختباره إيجابيا لفيروس كورونا بعد ذلك. وبسبب الإصابات والمرض شارك أجويرو في ثلاث مباريات فقط أساسياً بجميع المسابقات هذا الموسم.
وأعلن اللاعب الأرجنتيني على تويتر يوم الأحد عن تعافيه تماماً.
وقال "تدربت في صالة الألعاب الرياضية في النادي اليوم وسأعود قريباً للتدريبات مع زملائي في الفريق. لا أطيق الانتظار".
واستبعد غوارديولا المهاجم أغويرو من مباراة بيرنلي غداً الأربعاء ودعا اللاعب الأرجنتيني إلى التحلي بالصبر.
وقال المدرب للصحافيين "عندما يصاب أي لاعب بفيروس كورونا قد يحتاج لعدة أسابيع للتعافي تماماً. لم يتدرب حتى الآن في الملعب".
وتابع "بدأ في ممارسة بعض النشاط أمس لكنه سيحتاج لعدة أسابيع قبل العودة. لكن الشيء الأكثر أهمية أن نتيجته جاءت سلبية الآن واستعاد صحته ويمكنه الآن الاستعداد للعودة. عودته مهمة جدا للفريق".
ويتفوق سيتي في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن غريمه مانشستر يونايتد الثاني وبأربع نقاط عن ليفربول حامل اللقب. ولعب سيتي 20 مباراة مقابل 21 ليونايتد وليفربول.

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