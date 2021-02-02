خالد الجندي: الحياء الفارق الحقيقي بين الإنسان والحيوان (فيديو)

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الحياء هو قصة الحياة الآدمية وقصة الحضارة الإنسانية والفارق الحقيقي بين الإنسان والحيوان.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن الحياء يجعل المرء ينقبض من فعل ما يسوء، ويمنع المرء من فعل ما يُعاب، كما أنه يحجب صاحبه عن فعل ما يُلام عليه.

وتابع: "الحياء هو أهم شعبة من شعب الإيمان، وما خالط شيئًا إلا زانه وما فارق شيئًا إلا شانه وهو قصة الإنسانية التي دارت عليها قصة الصراع الحضاري بين الإنسان والشيطان، معقبًا: "يجب أن ننتبه لهذه القضية لأن الأمر يخصنا جميعًا".

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