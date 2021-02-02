رئيس "قطاع النيل"الأسبق: نأمل انفراجة في ملف سد النهضة بعد رئاسة الكونغو الاتحاد الأفريقي

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قال الدكتور عبد الفتاح مطاوع، رئيس قطاع مياه النيل الأسبق، إن الممارسات الأثيوبية السابقة فيما يتعلق بسد النهضة كانت سلبية، مردفًا: "نتعشم في أن تتمكن الكونعو في التوصل لانفراجة في أزمة سد النهضة خلال توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي".



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لا بد من الوصول لاتفاق حول سد النهضة قبل بدء العام المائي حتى لا تتعرض السودان لمشاكل في مياه الشرب والكهرباء والزراعة.



وأضاف الدكتور عبد الفتاح مطاوع، أن السودان أصبحت تحت رحمة أثيوبيا في إدارة وتشغيل سد النهضة، مؤكدا أنه في حال عدم التوصل لانفراجة في أزمة سد النهضة فإن المشهد سوف يتعقد في منطقة القرن الأفريقي بأكملها.

