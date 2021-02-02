عميد اقتصاد وعلوم سياسية: أطلقنا دبلوم وماجستير في الحوكمة ومكافحة الفساد بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:23 م
الدكتور محمود السعيد
الدكتور محمود السعيد
الفجر الاقتصادي
أعلنت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إطلاق برنامج جديدًا في الدراسات العليا دبلوم وماجستير في الحوكمة ومكافحة الفساد، وذلك بالتعاون بين الكلية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أطلقنا دبلوم وماجستير في الحوكمة ومكافحة الفساد وذلك إنطلاقًا من حرص الكلية الدائم على مواكبة التطورات التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف القطاعات ولا سيما على صعيد سوق العمل وتطور أداء الأجهزة والمؤسسات في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية و رؤية مصر 2030 والتي من بينها تعزيز كافة الأدوات للحد من الفساد ومكافحته، وهو الأمر الذي يأتي مُكملًا للجهد الذي تبذله هيئة الرقابة الإدارية وكذا الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعه لها.

وتابع السعيد: "يسعدني الإعلان عن هذا البرنامج الجديد (ماجستير الحوكمة ومكافحة الفساد) بالتعاون بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، مؤكدًا أن البرنامج سيسهم في خلق الكوادر القادرة على القيام بمهام وأعمال الحوكمة، وحماية النزاهة، ومكافحة الفساد في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني, وجهات إنفاذ القانون, بكفاءة وفعالية، ولذلك فإن البرنامج يُعد إضافة قوية لبرامج الكلية المتميزة".

وأضاف أن تطوير برامج الدراسات العليا في الكلية يهدف لمعاونة الدولة على تحقيق أهدافها من خلال المساهمة في بناء وتأهيل الأجيال والقيادات القادرة على الدفع نحو تعزيز النتائج الإيجابية لتحقيق استراتيجية الدولة المتمثلة في رؤية مصر 2030 وبخاصة في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، وهو الملف الذي شهد تطورًا جذريًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي ضرب مثالًا وطنيًا في الرغبة الحازمة على مواجهة الفساد بكافة أنواعه وأشكاله كونه يُشكل الخطر الأكبر على مستقبل التنمية في مصر. 

ويقتضي التسجيل في برنامج مجموعة من الشروط، منها  أن يكون الطالب حاصل على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو الكليات العسكرية أو كلية الشرطة أو إحدى المعاهد العلمية المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يكون حاصلًا على معدل تراكمي 2.7 أو نسبة نجاح 65% بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس، وأن يتوجه الطالب إلى قسم الدراسات العليا بالكلية حاملًا أوراق التقديم والمتمثلة في شهادة التخرج وعدد 4 صور شخصية وشهادة الميلاد المميكنة وصورة لبطاقة الرقم القومي وإقرار بعدم القيد بأي درجة جامعية أخرى في ذات الوقت والموقف من التجنيد (للذكور)، التقديم بأصول الأوراق وليست صور باستثناء بطاقة الرقم القومي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مكافحة الفساد الرئيس السيسي الاكاديمية الوطنية الاقتصاد السياسي اقتصاد وعلوم سياسية

أخبار تهمك

غزل المحلة يُفجر كبرى المفاجآت ويهزم الزمالك في الدوري

منذ 13 دقيقة

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الزمالك أمام غزل المحلة

منذ أقل من ساعتين

"بن شرقي" مهاجما.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام غزل المحلة

منذ حوالي 3 ساعات

آخر تطورات تمديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

كلوب يُثني على مينامينو رغم رحيله عن ليفربول

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل

منذ ربع ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ يوم

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 16 ساعة

هل يُخرج كاباك ليفربول من أزمته الدفاعية؟

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يعاقب نجمه بعد تسريب اجتماعات الغرف المغلقة

منذ حوالي 7 ساعات

فوز فاقوس وعرابي وميت خلف وأبو كبير وتعادل بلبيس بالقسم الثالث

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الفيفا يصدم الأهلي قبل موندديال الأندية

منذ ساعتين و 47 دقيقة

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

بعد رحيل أوناجم.. تعرف على أسماء الراحلين عن الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. موسيماني يجهز مفاجأة مدوية للدحيل

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

حصول 772 متدربا على برنامج "نشر قيم النزاهة" من "الوطنية لمكافحة الفساد"

توقيع بروتوكولى تعاون بين الرقابة المالية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى

الوطنية لمكافحة الفساد تعقد برنامجا تدريبيا للضباط الأفارقة (صور)

"الرقابة الإدارية" تختتم برنامج تعزيز القدرات القيادية لعدد من الضُباط الوافدين من الدول الأفريقية

الأوقاف: دورة تدريبية لـ ٩٣ إمام وواعظة حول مكافحة الفساد ونشر الشفافية

ندوة بجامعة عين شمس تناقش "نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 م

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

عاجل.. موسيماني يجهز مفاجأة مدوية للدحيل

06:29 م

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

01:07 م

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل

07:00 م

عاجل.. الفيفا يصدم الأهلي قبل موندديال الأندية

04:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع