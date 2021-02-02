البنك المركزي التركي يعلن تباطؤ الاقتصاد في عهد أردوغان

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
وكالات

قال ناجي إقبال محافظ البنك المركزي التركي إن النمو الاقتصادي لتركيا سجل تباطؤ وفقا لمؤشرات حديثة لأسباب منها تشديد السياسة النقدية الذي بدأ في أغسطس وتباطؤ نمو الائتمان.

 

وفي تحديث البنك الفصلي للتضخم، الذي تم بثه على الإنترنت، قال إقبال إن التعافي الكلي في النصف الثاني من العام الماضي أدى لتحسن التوظيف في أعقاب الموجة الأولى من جائحة كورونا التي شهدها العالم في 2020.

 

وقال ناجي إقبال إن مكاسب الليرة التركية مقابل الدولار ستقلص الضغوط التضخمية لكن تضخم أسعار المنتجين سيواصل اتجاهه الصعودي، لتبقى أسعار المستهلكين تتعرض لضغوط.

 

وأضاف أن أوضاع الطلب في الربع الأخير من العام الماضي أبقت أيضا ضغطا صعوديا على التضخم، لينهي عام 2020 عند مستوى أعلى من المتوقع.

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