وفاة أول حالة مصابة بكورونا بمستشفى العزل بكفر شكر

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:49 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
أعلن مستشفى كفر شكر المركزي، بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، وفاة أول حالة مصابة بكورونا، لعجوز يدعى نصر، يبلغ من العمر 75 عامًا، وذالك بعد 6 أيام من التشغيل التجريبي للمستشفى.

وقال مصدر طبي بالمستشفى، أنه يوجد بالمستشفى الآن 14 حالة كورونا منهم 7 داخل العناية المركزة ويتلقون العلاج اللازم.

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