وفاة أول حالة مصابة بكورونا بمستشفى العزل بكفر شكر

Advertisements

أعلن مستشفى كفر شكر المركزي، بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، وفاة أول حالة مصابة بكورونا، لعجوز يدعى نصر، يبلغ من العمر 75 عامًا، وذالك بعد 6 أيام من التشغيل التجريبي للمستشفى.



وقال مصدر طبي بالمستشفى، أنه يوجد بالمستشفى الآن 14 حالة كورونا منهم 7 داخل العناية المركزة ويتلقون العلاج اللازم.

