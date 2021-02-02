وزيرة التجارة والصناعة من البرلمان: معرض تراثنا يعمل على تسويق منتجات المشروعات الصغيرة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:44 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، وذلك أثناء إلقاء بيان وزارته عن مدى التزامها بتنفيذ برنامج الحكومة، إنه فى ضوء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالصناعات الحرفية واليدوية، قام الجهاز بتنظيم معرض "تراثنا" بواقع دورتين متتاليتين خلال عامى 2019 و2020.

واكدت الوزيرة، أن رئيس الجمهورية حرص على رعاية وافتتاح فعاليات المعرض خلال الدورتين، منوهة إلى أن هدف المعرض يتمثل فى إتاحة فرص تسويقية متميزة لأصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية والتراثية وتسويق منتجاتهم وإتاحة منتجات متميزة للجماهير المهتمة بهذه الفنون العريقة بأسعار مناسبة، مشيرة إلى أن فعاليات معرض تراثنا لعام 2020 شهدت إطلاق جائزة الأفضل لأصحاب الحرف اليدوية بمجال المشروعات متناهية الصغر للنهوض بالصناعات الحرفية واليدوية، حيث تفضلت السيدة الفاضلة حرم رئيس الجمهورية خلال تشريفها للمعرض بتوزيع الجوائز على الفائزين.

وأوضحت أن دولة السودان الشقيقة شاركت فى الدورة الثانية للمعرض فى 2020 كضيف شرف، وتم تخصيص أجنحة متميزة للمنتجات السودانية تعبر عن الموروث الثقافى والحضارى السودانى، لافته أن الدورة الثانية من المعرض ضمت أكثر من 630 عارض من أصحاب الحرف اليدوية والتراثية المتميزة من جميع محافظات الجمهورية، منهم 400 سيدة، كما تضمن المعرض 28 منتجا من منتجات المشغولات اليدوية والسجاد اليدوى والملابس التراثية والمنتجات الخشبية والصدف والنحاس والمفروشات، وبلغ إجمالى عدد الزائرين 75 ألف زائر.

وأكدت الوزيرة، إلى أنه شارك فى المعرض عدد من الجهات، منها المجلس القومى للمرأة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ووزارة التضامن الاجتماعى بالإضافة إلى 38 جمعية أهلية من منتجى الحرف اليدوية و7 جمعيات من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

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