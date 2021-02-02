خالد الجندي: هذا عدد الأنبياء المرسلين وغير المرسلين (فيديو)

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:39 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن عدد الأنبياء المرسلين المذكورين في القرآن الكريم 25 نبيًا من آدم وحتى نبينا محمد –صلى الله عليه وسلم-.

وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن عدد الأنبياء غير المرسلين لا يحصيه غير الله سبحانه وتعالى، حيث تفاوت الآراء حولهم عددهم ما إذا كان 125 ألف نبيًا أو 600 ألف نبيًا.

وتابع، أن هناك جزيرة صغيرة بعث لها ثلاثة أنبياء مرة واحدة، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: " وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءهَا الْمُرْسَلُونَ * إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ".

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