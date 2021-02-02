أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الغد

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:37 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال منشور نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من حالة جوية مطيرة تصنف علي انها متوسطة الي غزيرة الشدة تبدأ غدا (الاربعاء حتي الجمعة)، ويصاحبها سقوط امطار غزيرة علي مناطق واسعة تشمل مبدئيا شمال مصر باكملة مرورا بالاردن والمملكة العربية السعودية حتي العراق تختلف شدتها حسب كميات الرطوبة والطبيعة الجغرافية وانخفاض القيم الضغطية والحمل الحراري.

وشددت الهيئة، على أنه لا صحة مطلقا لما تتناوله بعض الشائعات علي انها تشبه حالة شهر مارس الماضي من حيث القوة وشدة الامطار بل انها تختلف عنها في اشياء كثيرة منها شدة تعمق عوامل الطقس وتوقيت حدوثها خلال العام والتبريد في طبقات الجو العليا.

أخبار تهمك

عاجل.. الفيفا يصدم الأهلي قبل موندديال الأندية

منذ ساعتين و 47 دقيقة

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 16 ساعة

"بن شرقي" مهاجما.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام غزل المحلة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يعاقب نجمه بعد تسريب اجتماعات الغرف المغلقة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل

منذ ربع ساعة

آخر تطورات تمديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

بعد رحيل أوناجم.. تعرف على أسماء الراحلين عن الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

غزل المحلة يُفجر كبرى المفاجآت ويهزم الزمالك في الدوري

منذ 13 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ يوم

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الزمالك أمام غزل المحلة

منذ أقل من ساعتين

فوز فاقوس وعرابي وميت خلف وأبو كبير وتعادل بلبيس بالقسم الثالث

منذ ساعة و 17 دقيقة

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

كلوب يُثني على مينامينو رغم رحيله عن ليفربول

منذ ساعتين و 18 دقيقة

هل يُخرج كاباك ليفربول من أزمته الدفاعية؟

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. موسيماني يجهز مفاجأة مدوية للدحيل

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 م

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

عاجل.. موسيماني يجهز مفاجأة مدوية للدحيل

06:29 م

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

01:07 م

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل

07:00 م

عاجل.. الفيفا يصدم الأهلي قبل موندديال الأندية

04:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع