أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الغد

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال منشور نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من حالة جوية مطيرة تصنف علي انها متوسطة الي غزيرة الشدة تبدأ غدا (الاربعاء حتي الجمعة)، ويصاحبها سقوط امطار غزيرة علي مناطق واسعة تشمل مبدئيا شمال مصر باكملة مرورا بالاردن والمملكة العربية السعودية حتي العراق تختلف شدتها حسب كميات الرطوبة والطبيعة الجغرافية وانخفاض القيم الضغطية والحمل الحراري.



وشددت الهيئة، على أنه لا صحة مطلقا لما تتناوله بعض الشائعات علي انها تشبه حالة شهر مارس الماضي من حيث القوة وشدة الامطار بل انها تختلف عنها في اشياء كثيرة منها شدة تعمق عوامل الطقس وتوقيت حدوثها خلال العام والتبريد في طبقات الجو العليا.

