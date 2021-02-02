عاجل.. موسيماني يجهز مفاجأة مدوية للدحيل





يجهز الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بكرة القدم بنادي الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل وذلك قبل الموقعة المرتقبة التي ينتظرها المارد الأحمر ضد فريق نادي الدحيل لحساب مباريات الدور الثاني من كأس العالم للأندية.





وإستقر موسيماني على الدفع بطاهر محمد طاهر في مركز الجناح الأيسر في ظل الإمكانيات الفنية التي ظهر بها اللاعب مؤخراً فيما يبقى المركز الآخر من الملعب بين الثنائي حسين الشحات ومحمود كهربا.





وكان طاهر قد إنتقل لصفوف القلعة الحمراء في الصيف الماضي قادماً من صفوف المقاولون العرب في صفقة بلغت 21 مليون جنية من أجل تعويض رحيل رمضان صبحي لفريق نادي بيراميدز.