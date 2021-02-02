حبس المتهم لاتهامه بقتل شاب بسلاح أبيض بالبدرشين

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس سائق توك توك، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شاب بسلاح أبيض لخلافات على أولوية المرور بالبدرشين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تفاصيل مقتل شاب على يد سائق توك توك بالبدرشين، أن المتهم اعتدى على الشاب أثناء قيادته لسيارة ملاكي، وذلك للخلاف على أولوية المرور، فنشبت مشادة دفعت المتهم أن يستل سلاح أبيض واعتدى المتهم على المجني عليه.

واعترف المتهم أمام النيابة، بارتكابه الواقعة، بسبب أولوية مرور مركبته "التوك توك" عن السيارة الملاكي الخاصة بالمتهم.

وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، انتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة شاب  قُتل على يد آخر خلال مشاجرة بالبدرشين، وذلك للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارا من الرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بورود إشارة من إحدى المستشفيات بوصول شاب جثة هامدة، متأثرا بجراحه إثر التعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض.

تحريات العقيد محمد عبد الشكور توصلت إلى وقوع مشاجرة بين القتيل وشاب آخر، استل خلالها الثاني سلاحًا أبيض مطواة، وطعنه، محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

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