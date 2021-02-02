غلق باب التصويت بانتخابات البيطريين لنقابتي القاهرة والجيزة وبدء عمليات الفرز

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
آيات عامر _ اسماء قورة
أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة البيطريين بالنقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة باب التصويت في ميعادها المحدد لها، وبدء عمليات فرز الأصوات.

ويتم الفرز على مقاعد رئيس النقابة الفرعية "القاهرة والجيزة" وأعضاء مجلسي النقابتين.

وشهدت انتخابات النقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة، إقبال كثيف منذ فتح باب التصويت فى العاشرة صباحا، ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت حتى السادسة من مساء اليوم، وذلك تحت إشراف قضائى كامل، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة الأطباء البيطريين خلال مشاركتهم بالتصويت فى الانتخابات.

يذكر أن عدد من لهم حق التصويت بانتخابات النقابتين الفرعيتين والمسددين لاشتراكات النقابة، 10 آلاف و165 طبيب بيطرى بالقاهرة، و4 آلاف و100 طبيب بالجيزة.
غلق باب التصويت بانتخابات البيطريين لنقابتي القاهرة والجيزة وبدء عمليات الفرز
غلق باب التصويت بانتخابات البيطريين لنقابتي القاهرة والجيزة وبدء عمليات الفرز
غلق باب التصويت بانتخابات البيطريين لنقابتي القاهرة والجيزة وبدء عمليات الفرز
غلق باب التصويت بانتخابات البيطريين لنقابتي القاهرة والجيزة وبدء عمليات الفرز
غلق باب التصويت بانتخابات البيطريين لنقابتي القاهرة والجيزة وبدء عمليات الفرز
غلق باب التصويت بانتخابات البيطريين لنقابتي القاهرة والجيزة وبدء عمليات الفرز

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يجهز مفاجأة مدوية للدحيل

منذ أقل من ساعة

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ حوالي 6 ساعات

كلوب يُثني على مينامينو رغم رحيله عن ليفربول

منذ ساعتين و 22 دقيقة

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ يوم

عاجل.. الفيفا يصدم الأهلي قبل موندديال الأندية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

آخر تطورات تمديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الأهلي يعاقب نجمه بعد تسريب اجتماعات الغرف المغلقة

منذ حوالي 7 ساعات

فوز فاقوس وعرابي وميت خلف وأبو كبير وتعادل بلبيس بالقسم الثالث

منذ ساعة و 21 دقيقة

هل يُخرج كاباك ليفربول من أزمته الدفاعية؟

منذ أقل من ساعة

"بن شرقي" مهاجما.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام غزل المحلة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد رحيل أوناجم.. تعرف على أسماء الراحلين عن الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

غزل المحلة يُفجر كبرى المفاجآت ويهزم الزمالك في الدوري

منذ 17 دقيقة

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الزمالك أمام غزل المحلة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل

منذ 19 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 م

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل

07:00 م

عاجل.. موسيماني يجهز مفاجأة مدوية للدحيل

06:29 م

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

01:07 م

عاجل.. الفيفا يصدم الأهلي قبل موندديال الأندية

04:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع