إصابة شاب في مشاجرة داخل أحد الملاعب الرياضية بالعياط

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أصيب شاب بجروح قطعية بالرأس، مساء اليوم الثلاثاء، إثر التعدي عليه في مشاجرة داخل أحد الملاعب الرياضية، بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لمديرية الأمن.



وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من الرائد محمد إدريس رئيس مباحث مركز شرطة العياط، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود مصاب داخل أحد الملاعب الرياضية، بنطاق المركز.



وكشفت تحريات العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة عن وقوع مشاجرة بين عدد من الشباب إثر مباراة كرة قدم داخل الملعب، وأسفرت عن إصابة شاب بجروح قطعية بالرأس إثر التعدي عليه بالضرب.



وتمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد عادل طلبة والنقيب باسم هنداوي معاوني مباحث القسم من ضبط المتهمين بارتكاب الواقعة، واقتيادهم إلى ديوان القسم وأخطر مدير أمن الجيزة وتولت النيابة التحقيق.