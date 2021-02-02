الجمعة.. أبطال مسلسل "في بيتنا روبرت" ضيوف مني الشاذلي في "معكم"

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:03 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، أبطال مسلسل "في بيتنا روبوت" في الحلقة المقبلة من برنامجها "معكم" الذي تقدمه عبر شاشة قناة "CBC"، والتي من المقرر أن تُذاع يوم الجمعة المقبلة.

ونشرت الصفحة الرسمية للقناة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مجموعة صور من الحلقة وعُلق عليها: "الروبوتس وصلوا.. يا ترى هيعملوا إيه في منى الشاذلي.. استنوا حلقة خاصة مع أبطال في بيتنا روبوت يوم الجمعة الساعة 9 مساءً".

يشار إلى أن مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة الفنانة شيماء سيف وعمرو وهبه، هشام جمال، دلال عبدالعزيز، ليلى أحمد زاهر، دنيا سمير غانم وآخرون، والعمل من تأليف أمين جمال ومحمد أبوالسعد، ﺇﺧﺮاﺝ وليد الحلفاوي، وإنتاج مشترك بين سينرجي وروزناما.

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منى الشاذلي في بيتنا روبوت

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