"الجزار" يزف بشري سارة لمستحقي الإسكان الإجتماعي في بورسعيد





وافق الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ، على زيادة عدد البنوك المتعاملة فى مشروعات الإسكان الاجتماعي ببورسعيد، مؤكدا التنسيق مع محافظ البنك المركزي، لسرعة زيادة البنوك المتعاملة مع المستحقين لتسهيل إجراءات التحويل، وإمكانية خفض المقدمات المطلوبة من المستحقين لوحدات الإسكان الاجتماعى ببورسعيد والمتقدمات للمشروع عام ٢٠١٣، لافتا إلى بحث إمكانية إضافة الزوجة كطرف أول لحل مشكلة السن، حيث كان من ضمن شروط المشروع ألا يزيد السن عن ٥٠ عاما عام ٢٠١٣.





ونظرا لتأخر المشروع تجاوز بعض المتقدمين السن المنصوص عليه بكراسة شروط المشروع.





وكانت الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن من نواب الشورى والنواب ببورسعيد برئاسة عادل اللمعى قد التقوا اليوم الثلاثاء بوزير الإسكان بعد حدوث أزمة بالمحافظة عقب صدور قرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد رقم ٥ لسنة ٢٠٢١، بإلغاء تخصيص قطعتي أرض البترول وشارع أسوان السابق تخصيصهما بالقرار رقم “633” لسنة 2017، لإقامة وحدات سكنية للمتقدمين للمشروع التعاوني المرحلة الثانية والثالثة، وترحيلها الى مدينة سلام بشرق بورسعيد.





وأكد الوزير لنواب بورسعيد أنه سيتم رفع مذكرة للسيد رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، بالإضافة إلى التأكيد على مواعيد الجداول الزمنية المتفق عليها لتسليم وحدات المرحلة الأولى من مشروع الإسكان التعاوني.

كما وافق وزير الإسكان على بدء الاستعلام البنكي المستحقين لمشروع الكراسة الزرقاء والمعروف بمشروع ال٩ الالف وحده بجنوب وشرق بورسعيد بعد تأخر نهو المشروع وتسليمه لمستحقيه من الشباب الذين تقدموا له منذ ٢٠١٦ والتى كان منصوص عليه تسليمه للشباب العام الماضي ٢٠٢٠ .

وأكد الوزير أنه سيتم البدء في الإستعلام عن المتقدمين لمشروع الجنوب في أبريل القادم، علي أن يتم الإستعلام بمشروع الشرق في يونيو القادم 2021، والبدء فى الاستعلام .





فيما تطرقت مناقشات النواب لمشروع الإسكان الإجتماعي 2013 للمرحلتين الأولي والثانية، وأكد الوزير بتسليم شركة المحمودية المتعثرة فى تنفيذ الوحدات 9 أبراج في شهر مارس، 8 أبراج في شهر يونيو، و 5 أبراج في سبتمبر من العام الجاري 2021. حيث أن الشركه تقوم بتنفيذ ٢٢ برج ببورسعيد .





وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد عقد اليوم مؤتمرا موسعا أكد فيه أن مشروعات الإسكان الاجتماعى لم تعد مسئولية المحافظة بل هى حق أصيل لوزارة الإسكان وهيئة التعاونيات وصندوق التمويل العقارى رافضا ايه مزايدات شعبية للمتاجره بازمه تأخير تسليم مشروعات الاسكان للشباب.





واستقبل محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان المهندس حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان تفقدا الموقف التنفيذي لمشروع الإسكان التعاوني الذي فجر أزمة بعد إلغاء قرار تخصيص أرض المرحلة الثانية والثالثة منه.