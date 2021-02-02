"الجزار" يزف بشري سارة لمستحقي الإسكان الإجتماعي في بورسعيد

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:32 م
الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
الفجر الاقتصادي

وافق الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ، على زيادة عدد البنوك المتعاملة فى مشروعات الإسكان الاجتماعي ببورسعيد، مؤكدا التنسيق مع  محافظ البنك المركزي، لسرعة زيادة البنوك المتعاملة مع المستحقين لتسهيل إجراءات التحويل، وإمكانية خفض المقدمات المطلوبة من المستحقين لوحدات الإسكان الاجتماعى ببورسعيد والمتقدمات للمشروع عام ٢٠١٣، لافتا إلى بحث إمكانية إضافة الزوجة كطرف أول لحل مشكلة السن، حيث كان من ضمن شروط المشروع ألا يزيد السن عن ٥٠ عاما عام ٢٠١٣.

ونظرا لتأخر المشروع تجاوز بعض المتقدمين السن المنصوص عليه بكراسة شروط المشروع.

وكانت الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن من نواب الشورى والنواب ببورسعيد برئاسة عادل اللمعى قد التقوا اليوم الثلاثاء بوزير الإسكان بعد حدوث أزمة بالمحافظة عقب صدور قرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد رقم ٥ لسنة ٢٠٢١، بإلغاء تخصيص قطعتي أرض البترول وشارع أسوان السابق تخصيصهما بالقرار رقم “633” لسنة 2017، لإقامة وحدات سكنية للمتقدمين للمشروع التعاوني المرحلة الثانية والثالثة، وترحيلها الى مدينة سلام بشرق بورسعيد.

وأكد الوزير لنواب بورسعيد أنه سيتم رفع مذكرة للسيد رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، بالإضافة إلى التأكيد على مواعيد الجداول الزمنية المتفق عليها لتسليم وحدات المرحلة الأولى من مشروع الإسكان التعاوني.
كما وافق وزير الإسكان على بدء الاستعلام البنكي المستحقين لمشروع الكراسة الزرقاء والمعروف بمشروع ال٩ الالف وحده بجنوب وشرق بورسعيد بعد تأخر نهو المشروع وتسليمه لمستحقيه من الشباب الذين تقدموا له منذ ٢٠١٦ والتى كان منصوص عليه تسليمه للشباب العام الماضي ٢٠٢٠ .
وأكد الوزير أنه سيتم البدء في الإستعلام عن المتقدمين لمشروع الجنوب في أبريل القادم، علي أن يتم الإستعلام بمشروع الشرق في يونيو القادم 2021، والبدء فى الاستعلام .

فيما تطرقت مناقشات النواب لمشروع الإسكان الإجتماعي 2013 للمرحلتين الأولي والثانية، وأكد الوزير بتسليم شركة المحمودية المتعثرة فى تنفيذ الوحدات 9 أبراج في شهر مارس، 8 أبراج في شهر يونيو، و 5 أبراج في سبتمبر من العام الجاري 2021. حيث أن الشركه تقوم بتنفيذ ٢٢ برج ببورسعيد .

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد عقد اليوم مؤتمرا موسعا أكد فيه أن مشروعات الإسكان الاجتماعى لم تعد مسئولية المحافظة بل هى حق أصيل لوزارة الإسكان وهيئة التعاونيات وصندوق التمويل العقارى رافضا ايه مزايدات شعبية للمتاجره بازمه تأخير تسليم مشروعات الاسكان للشباب.

واستقبل محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان المهندس حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان تفقدا الموقف التنفيذي لمشروع الإسكان التعاوني الذي فجر أزمة بعد إلغاء قرار تخصيص أرض المرحلة الثانية والثالثة منه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الاسكان مستقبل وطن محافظة بورسعيد الفجر الاسكان الاجتماعي

أخبار تهمك

نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل

منذ نصف ساعة

تأهل النجوم والنصر والألومنيوم لدور الـ 64 في كأس مصر

منذ أقل من ساعة

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 15 ساعة

كلوب يُثني على مينامينو رغم رحيله عن ليفربول

منذ ساعة

فوز الغابة واتحاد الشرطة وتعادل إسكو بالقسم الثالث

منذ أقل من نصف ساعة

انهيار العقارات المجاورة.. حقائق وأسرار جديدة عن عقار الدائرى بفيصل

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات تمديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ يوم

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يعاقب نجمه بعد تسريب اجتماعات الغرف المغلقة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الزمالك أمام غزل المحلة

منذ نصف ساعة

عاجل - مصطفي محمد على مقاعد البدلاء في مباراة جالطة سراي وباشاك شهير

منذ أقل من ساعة

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الفيفا يصدم الأهلي قبل موندديال الأندية

منذ ساعة و نصف

مدرب بيراميدز يطلب تقريرًا مفصلًا عن إصابة نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

"بن شرقي" مهاجما.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام غزل المحلة

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

إزالة قرى "الجناين والإصلاح وهاجوج" ببورسعيد خلال أيام  

محافظ بورسعيد: الانتهاء من تسكين ٥٦ أسرة من قاطني منطقة الإصلاح العشوائية (صور)

انتهاء 65٪ من أعمال ترفيق مشروع الإسكان الاجتماعي ببورسعيد

محافظ بورسعيد : الدولة تبذل قصارى جهودها لتسليم مشروعات الإسكان الاجتماعي

ننشر نتائج اجتماع وزير الإسكان بالهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بورسعيد

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 م

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

01:07 م

عاجل.. الفيفا يصدم الأهلي قبل موندديال الأندية

04:28 م

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الزمالك أمام غزل المحلة

05:31 م

كلوب يُثني على مينامينو رغم رحيله عن ليفربول

04:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع