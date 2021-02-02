أهالي عين عيسى السورية يستغيثون من القصف التركي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:40 م
بوابة الفجر
وكالات

كثفت القوات التركية والفصائل الموالية قصفها ريف عين عيسى شمال سوريا في ظل مواجهات مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

 

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفت بالأسلحة الثقيلة، قرية معلق واستراحة صقر والطريق الدولي بريف عين عيسى شمالي الرقة.

 

 

 

جاء ذلك غداة قصف مدفعي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على قرية معلق وأطراف بلدة عين عيسى ومواقع على طريق حلب-الحسكة".

 

وكان المرصد قد رصد محاولة تسلل للفصائل الموالية لتركيا إلى مواقع "قسد" على محاور قرية معلق بريف عين عيسى قرب الطريق الدولي، تزامنًا مع قصف بري تنفذه الفصائل الموالية لتركيا على قرى معلق والخالدية واستراحة صقر بريف عين عيسى شمالي الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

 

ويحتل ريف عين عيسى موقعاً استراتيجياً مهماً للغاية، كونه يشكّل عقدة مواصلات تربط بين محافظة الحسكة شرقاً وحلب غرباً، وكذلك يبعد أقل من 50 كيلومتراً عن محافظة الرقة، إضافة لمرور الطريق الدولي M4 منه.

 

وتسيطر تركيا والفصائل الموالية لها على أجزاء من شمالي سوريا حيث تشن أنقرة هجمات دموية على هذه المنطقة ضد الأكراد

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عين عيسى سوريا القصف التركي

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