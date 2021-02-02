خالد الجندي: البعض يخاف كاميرات المراقبة أكثر من الله (فيديو)

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:41 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن عدد الأنبياء المرسلين المذكورين في القرآن الكريم 25 نبيًا من آدم وحتى نبينا محمد –صلى الله عليه وسلم-.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن عدد الأنبياء غير المرسلين لا يحصيه غير الله سبحانه وتعالى، حيث تفاوت الآراء حولهم عددهم ما إذا كان 125 ألف نبيًا أو 600 ألف نبيًا.

وتابع عضو المجلس الاعلى للشئون الإسلامية، أن هناك جزيرة صغيرة بعث لها ثلاثة أنبياء مرة واحدة، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: " وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءهَا الْمُرْسَلُونَ * إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ".

وشدد، على أن الحياء أهم شعب الإيمان، منوهًا بأن الحياء لا يكون من الناس فقط، وإنما يكون أيضًا من الله سبحانه وتعالى، لافتًا إلى أن الله سبحانه وتعالى يقول: " يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا"، موضحًا أن بعض الناس يخاف من كاميرات المراقبة أكثر من خوفه من الله سبحانه وتعالى.

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