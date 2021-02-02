نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يعيش حالة من عدم الإستقرار في الموسم الحالي سواء من الناحية الرياضية داخل أرض الملعب أو خارج المستطيل الأخضر كذلك.

وأفاد موقع ديفنسا سينترال الإسباني بأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لا يرى بأن فينيسيوس لديه مستقبل مع الملكي.

وأوضح الموقع الإسباني أنه في حال استمرار زيدان الموسم المقبل فإنه من المتوقع رحيل فينيسيوس خاصة في حال تجديد عقد لوكاس فاسكيز.

وأكد الموقع الإسباني أن زيدان يريد الإعتماد على أسينسيو وفاسكيز في الجناح الأيمن، مع الإعتماد على هازارد ورودريجو على الجانب الأيسر، فضلاً عن عودة ابراهيم دياز المتوقعة.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن فينيسيوس ليس له مكان في ريال مدريد ولن يمانع الملكي من بيعه لإنعاش خزائنه وتمويل صفقة التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

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