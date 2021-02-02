تعرّف على ملعب لقاء دكرنس وكفر الشيخ بالقسم الثاني

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:18 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
وافقت لجنة مسابقات القسم الثانى على نقل مباراة دكرنس و كفرالشيخ المقررة الخميس المقبل بالقسم الثاني، لتقام بستاد كفرالشيخ بدلا من ستاد دكرنس.

وتقدم دكرنس بطلب لتغيير ملعب مباراة الدور الأول بين الفريقين على أن تقام الخميس بستاد كفرالشيخ بعد الحصول على موافقة نادى كفرالشيخ على طلب دكرنس.

ويحتل دكرنس المركز العاشر برصيد ١٠ نقاط، فيما يحتل كفرالشيخ المركز السابع برصيد ١٣ نقطة قبل لقاء الفريقين يوم الخميس المقبل.

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