إحالة 30 من العاملين بالوحدة المحلية بشها للتحقيق لتغيبهم عن العمل

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قام عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة بزيارة الوحدة المحلية بشها خلال متابعته اليومية لسير العمل والانضباط الوظيفي.



وخلال الزيارة تبين عدم وجود 30 من العاملين بالوحدة وقام برفع مذكرة للمحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة المنصورة الذي قرر على الفور إحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية برئاسة المركز.



يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بسرعة الاستجابة لشكاوي المواطنين ومتابعة الانضباط الوظيفي،وفي إطار توجيهات المحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة المنصورة.