النصر يفوز علي مستقبل وطن 2/3 بكأس مصر

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:16 م
بوابة الفجر
أحمد كمون


فاز فريق النصر بقيادة سي. عبد علي فريق مستقبل وطن بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب النصر ضمن مباريات الدور التمهيدي الثالث بكأس مصر .

انتهي الشوط الاول من المباراة بالتعادل 1/1 تقدم النصر عن طريق كريم الضو من ركلة جزاء في الدقيقة 13 تحصل عليها بابا ابراهيم فيما تمكن شريف جمال لاعب مستقبل وطن من تسجيل الهدف الاول في الدقيقة 30 .

وفي الشوط الثاني نجم احمد الصعيدي الوافد الجديد للنصر في تسجيل الهدف الثاني من تسديدة صاروخية في الدقيقة 12 .

واضاف بابا ابراهيم الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 17 من الشوط الثاني من تابعة لتسديدة احمد داعش القوية التي أرتد من العارضة .

وفي الدقيقة 38 تمكن شريف جمال لاعب مستقبل وطن من تسجيل الهدف الثاني لمستقبل وطن .

بهذه النتيجة تأهل النصر للدور الرابع ببطولة كأس مصر في مواجهة شبان بدواي .

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