تأهل النجوم والنصر والألومنيوم لدور الـ 64 في كأس مصر



فوز فريق الداخلية على فريق زد بضربات الترجيح أربعة مقابل ثلاثة بعد انتهاء المباراة بهدف لمثله

فوز اتحاد نبروه علي فريق طنطا بهدفين مقابل هدف.

فوز سوهاج على فريق بنى مزار بهدفين مقابل هدف.

فوز فريق العبور على حساب القومي بهدف نظيف

فوز فريق النصر على فريق مستقبل وطن بثلاثة أهداف مقابل هدفين

فوز فريق كوكاكولا على جمهورية شبين بضربات الترجيح بعد انتهاء المباراة بدون أهداف.



فوز المنصورة على فريق الحمام بضربات الترجيح بخمسة أهداف مقابل أربعة بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

فوز دمياط على فريق منيه سمنود بضربات الترجيح بعد انتهاء المباراة بدون أهداف

فوز تليفونات بني سويف على فريق المنيا بضربات الترجيح برباعية مقابل هدفين بعد انتهاء المباراة بدون أهداف.

فوز فريق المريخ على رأس البر بهدف دون رد.

فوز النجوم على الماظه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فوز فريق كيما اسوان على فريق طهطا بهدفين مقابل هدف.

فوز منيه سمنود على فريق الحامول بضربات الترجيح خمسة مقابل أربعة بعد التعادل بهدف لمثله.

فوز فريق القوصية على فريق ملوى بهدفين مقابل هدف.

فوز بترول أسيوط على فريق توت عنخ امون بضربات الترجيح خمسة مقابل أربعة بعد انتهاء المباراة بدون أهداف.

فوز فريق اشمون على فريق غزل شبين بضربات الترجيح بعد انتهاء المباراة بدون أهداف.

أختتمت منافسات الدور التمهيدي الثالث لبطولة كاس مصر، اليوم الثلاثاء، فوز فريق الألومنيوم بالفوز على فريق المراغه بهدفين نظيفين.وتأهل فريق السكة الحديد بالفوز على فريق الشرقيه للدخان بهدفين نظيفين، كما شهدت المواجهات فوز فريق القواصيه على فريق ملوى بهدفين مقابل هدف .وأسفرت المباريات عن :