مدرب بيراميدز يطلب تقريرًا مفصلًا عن إصابة نجم الفريق

طلب أورابيانا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من الجهاز الطبي بقيادة الدكتور مصطفى المنيري تقريراَ مفصلاَ عن الحالة الطبية لأحمد فتحي بعد إصابته الأخيرة.





وكان أحمد فتحي قد تعرض للإصابة خلال مباراة الاهلي مع بيراميدز في الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، وتسببت في إبتعاده عن المباريات لمدة 10 أيام.





وطلب المدير الفني لبيراميدز تقريرًا مفصلًا عن حالة كل من شريف إكرامي الذي تعرض لكدمة خلال مباريات الفريق في الدوري، وعبدالله السعيد الذي تعرض لمزق في العضلة الأمامية ويغيب عن الفريق السماوي لمدة 21 يوماَ.





ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره إنبي، مساء غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





يذكر أن بيراميدز يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة.



