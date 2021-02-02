تليفونات بنى سويف يفوز على المنيا بركلات الترجيح في الكأس

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:04 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
حقق الفريق الكروى الاول بنادى تليفونات بنى سويف فوزا على ضيفه المنيا بنتيحة 2/4 بركلات الترجيح بالمباراة التى أقيمت بينهما بملعب منتجع الآسيوطى سبورت بمنافسات الدور التمهيدي لمسابقة كأس مصر .

تليفونات بني سويف بقيادة مديره الفنى محمد جمال بدء المباراة بتشكيل مكون من احمد معوض وأحمد مصطفى ووائل مصطفى واسلام مصطفى وأحمد شعبان وعبد الرحمن حماد ومحمد جمال ومحمد اشرف ومحمد عاطف وعمر جهاد وهيثم جميل .

فيما بدء المنيا المباراة بتشكيل مكون من محمد سيد ومحمد عيد وعلى زين وعمار محسن وعمرو ابو الحسن ومحمد السيد ميخا وفيصل غريب وأحمد شحاته وبدوى عاشور ومحمد كارم وحسام حسن .

وخلال المباراة أجرى التليفونات تغييرات بنزول كلا من محمد جمال وبلال احمد ومحمد رجب وعجمى وليد وأحمد هانى بدلا من محمد عاكف وعبد الرحمن حماد وهيثم جميل وعمر جهاد ومحمد اشرف .

فيما أجري المنيا تغييرات بنزول محمد عيد ومحمود عاطف وكامل احمد ومحمد ادم وأحمد حمدى بدلا من بدوى عاشور وأحمد شحاته ومحمد كارم عمرو ابو الحسن وعمار محسن .

وحصل محمد جمال واسلام مصطفى لاعبي بنى سويف على الكارت الاصفر .

وادار المباراة طاقم تحكيم مكون من هيثم الشريف وعبد الرحمن محمود واسلام ضياء ومحمد عزوز حكما رابعا وحمدى سعد مراقب حكام وشوقى الجبالى مراقب مسابقات .

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