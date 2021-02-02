نقيب المحامين يشكل لجنة لحصر المخلفات الموجودة بمبنى النقابة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر
آيات عامر _ اسماء قورة
شكل رجائي عطية نقيب المحامين، لجنة لحصر المخلفات الموجودة بمبنى النقابة، ثم اقتراح وجه التصرف في ضوء ما يسفر عنه الحصر.

وشكلت اللجنة من عبد الحفيظ الروبي، وأسامة سالمان، وصلاح سليمان، وعلي اللجنة أن تختار من تشاء من الشئون الإدارية والمالية والقانونية لمساعدتها في إنجاز مهمتها.

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