نقيب المحامين يشكل لجنة لحصر المخلفات الموجودة بمبنى النقابة

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شكل رجائي عطية نقيب المحامين، لجنة لحصر المخلفات الموجودة بمبنى النقابة، ثم اقتراح وجه التصرف في ضوء ما يسفر عنه الحصر.



وشكلت اللجنة من عبد الحفيظ الروبي، وأسامة سالمان، وصلاح سليمان، وعلي اللجنة أن تختار من تشاء من الشئون الإدارية والمالية والقانونية لمساعدتها في إنجاز مهمتها.