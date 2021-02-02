عاجل.. الفيفا يصدم الأهلي قبل موندديال الأندية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي اليوم الثلاثاء إخطار من الأتحاد الدولي فيفا أكد فيه الأخير وجود تغيير طفيف فيما يخص مكافأة الوصول لبطولة كأس العالم للأندية والتي يشارك فيها القلعة الحمراء بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا.

وبسبب الظروف التي تقام فيها النسخة الحالية بقطر على خلفية فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وبدلاً من أن كانت المكافأة 2.5 مليون دولار تقلصت إلى مليون دولار فقط.

حيث أكد الفيفا أن الخسائر المالية التي جاءت بملايين الدولارات للجميع في الشارع الرياضي هي السبب الأول والأبرز في تقليص مكافأت الوصول للبطولة.

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