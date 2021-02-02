السيسي: اتفقت مع رئيس الكونغو على تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب فرصة

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه اتفق مع رئيس الكونغو على أهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب فرصة.



وأضاف الرئيس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الكونغو الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، أن المباحثات تناولت تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية والري، وتعظيم الاستفادة من مياه النيل، كما استعرضنا أخر المستجدات الخاصة بقضية سد النهضة ومسار المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد.



وتابع، أنه أكد خلال المباحثات على موقف مصر الراسخ حيال تثبيت ودعم جهود السلام في الكونغو الشقيقة، واستمرار مصر في العمل بشفافية وبدافع من اعتبارات الصداقة والاخوة على مساندة الجهود الكونغولية الوطنية الرامية لترسيخ دعائم السلام والاستقرار الداخلي بما يفتح آفات التنمية والرخاء لجمع الشعب الكونغولي، ويحفظ هياكل ومؤسسات الدولة للاستمرار في مسار التحول الديمقراطي المؤسسي.

