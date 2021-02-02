7 فبراير.. نظر دعوى تطالب شركة عطور بسداد 23 ميون جنيه لصالح بنك مصر

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حددت محكمة القاهرة الاقتصادية، جلسة 7 فبراير، لنظر دعوى قضائية مرفوعة من بنك مصر، ضد شركة لتسويق العطور ومستحضرات التجميل، لسداد مبلغ 23 مليونًا و226 ألف جنيه، بالإضافة لعائد 16% لتخلفهم في سداد مستحقات البنك بعد التسهيلات البنكية التي منحت للأخير.



وكشفت أوراق القضية، قيام بنك مصر برفع دعوى قضائية ضد الشركة لسداد مبلغ 23 مليونا و226 ألف جنيه، بالإضافة لعائد 16% لتخلفها في سداد مستحقات البنك بعد التسهيلات البنكية التي حصلت عليها الشركة.



وأكدت أوراق الدعوى أنه بموجب عقد فتح اعتماد بحساب جارٍ مدين، والناتج عن التسهيلات الائتمانية ببنك القاهرة للشركة، وبالرغم من إنذار الشركة من قبل البنك أكثر من مرة للسداد لكن دون جدوى ما حدا بالبنك لرفع دعوى قضائية للمطالبة بذلك.



يذكر أن بنك مصر حل محل بنك القاهرة في كافة الحقوق بموجب عقد مؤرخ في 1 يناير 2008 مما جعله صاحب الحق في إقامة الدعوى القضائية.