باتريك شوارزنيجر يستغل فترة العزل في التدريبات الرياضية ويستعرض عضلاته

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يسير باتريك شوارزنيجر، نجل أسطورة هوليوود وكمال الأجسام أرنولد شوارزنيجر، على خطى والده، بعد ظهوره الأخير داخل صالة الألعاب الرياضية فى لوس أنجلوس، أثناء تدريباته القاسية فى كمال الأجسام ليظهر عضلات بطنه بشكل مميز ليعلن استكمال أسطورة والده.







وشارك شوارننيجر متابعيه وجمهوره خلال الفترة الماضية بعدد من الصور له من داخل الجيم، حيث انتقل باتريك إلى حسابه الشخصى بموقع انستجرام لإظهار عضلاته الممزقة، ولياقة بدنية نحيفة وطويلة بشكل عام.





ووفقا لصحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن نجل بطل كمال الأجسام الأسطوري، استغل فترة العزل الصحي المنزلي الماضية، فى نحت جسده بشكل مميز والمواظبة على التدريبات والتمريبات قبل مشاركته فى العمل السينمائي المرجح له ان يشارك فيه خلال الفترة القادمة.



