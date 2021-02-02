باتريك شوارزنيجر يستغل فترة العزل في التدريبات الرياضية ويستعرض عضلاته

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:04 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
يسير باتريك شوارزنيجر، نجل أسطورة هوليوود وكمال الأجسام أرنولد شوارزنيجر، على خطى والده، بعد ظهوره الأخير داخل صالة الألعاب الرياضية فى لوس أنجلوس، أثناء تدريباته القاسية فى كمال الأجسام ليظهر عضلات بطنه بشكل مميز ليعلن استكمال أسطورة والده.



وشارك شوارننيجر متابعيه وجمهوره خلال الفترة الماضية بعدد من الصور له من داخل الجيم، حيث انتقل باتريك إلى حسابه الشخصى بموقع انستجرام لإظهار عضلاته الممزقة، ولياقة بدنية نحيفة وطويلة بشكل عام.


ووفقا لصحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن نجل بطل كمال الأجسام الأسطوري، استغل فترة العزل الصحي المنزلي الماضية، فى نحت جسده بشكل مميز والمواظبة على التدريبات والتمريبات قبل مشاركته فى العمل السينمائي المرجح له ان يشارك فيه خلال الفترة القادمة.

أخبار تهمك

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي السابق: بيراميدز أخطأ عندما تعاقد مع رمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

أسباب رحيل عموري عن الجزيرة الإماراتي

منذ ساعة

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 22 ساعة

انهيار العقارات المجاورة.. حقائق وأسرار جديدة عن عقار الدائرى بفيصل

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة عن طارق حامد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يعاقب نجمه بعد تسريب اجتماعات الغرف المغلقة

منذ حوالي 5 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ يوم

مدرب الزمالك السابق: أيمن حفني مر بظروف صعبة ولن يفيد الفريق حاليا

منذ أقل من ساعتين

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

منذ يوم

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ يوم

خاص.. نكشف وعد باتشيكو للاعبي الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 13 ساعة

"بن شرقي" مهاجما.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام غزل المحلة

منذ 33 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 م

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

01:07 م

"بن شرقي" مهاجما.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام غزل المحلة

03:59 م

الأهلي يعاقب نجمه بعد تسريب اجتماعات الغرف المغلقة

12:00 م

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

05:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع