بيرلو يعلن قائمة يوفنتوس لمواجهة إنتر ميلان

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:00 م
يوفنتوس
يوفنتوس
الفجر الرياضي
كشف أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس قائمة الفريق التي تخوض مواجهة صعبة أمام إنتر ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا.

وجاءت قائمة يوفنتوس لمواجهة إنتر ميلان على النحو التالي:

حراسة المرمى: تشيزني، بوفون، بنسوليو.

خط الدفاع: كيليني، دي ليخت، أليكس ساندرو، دانيلو، كوادرادو، بونوتشي، ديميرال،، دراجوشين، فرابوتا.

خط الوسط: بييترس، ولوسيفسكي، فاجيولي، بيرنارديسكي، بنتانكور، رابيو، ماكيني، أرثر.

الهجوم: كريستيانو رونالدو، ألفارو موراتا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قائمة يوفنتوس انتر ميلان الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

أسباب رحيل عموري عن الجزيرة الإماراتي

منذ أقل من ساعة

انهيار العقارات المجاورة.. حقائق وأسرار جديدة عن عقار الدائرى بفيصل

منذ ساعتين و 32 دقيقة

مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة عن طارق حامد

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي السابق: بيراميدز أخطأ عندما تعاقد مع رمضان صبحي

منذ ساعة و 15 دقيقة

خاص.. نكشف وعد باتشيكو للاعبي الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة

منذ أقل من ساعتين

"بن شرقي" مهاجما.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام غزل المحلة

منذ 17 دقيقة

الأهلي يعاقب نجمه بعد تسريب اجتماعات الغرف المغلقة

منذ حوالي 4 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ يوم

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ حوالي 3 ساعات

مدرب الزمالك السابق: أيمن حفني مر بظروف صعبة ولن يفيد الفريق حاليا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ يوم

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

منذ يوم

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 م

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

01:07 م

"بن شرقي" مهاجما.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام غزل المحلة

03:59 م

الأهلي يعاقب نجمه بعد تسريب اجتماعات الغرف المغلقة

12:00 م

انهيار العقارات المجاورة.. حقائق وأسرار جديدة عن عقار الدائرى بفيصل

01:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع