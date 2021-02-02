بيرلو يعلن قائمة يوفنتوس لمواجهة إنتر ميلان
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:00 م
الفجر الرياضي
كشف أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس قائمة الفريق التي تخوض مواجهة صعبة أمام إنتر ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا.
وجاءت قائمة يوفنتوس لمواجهة إنتر ميلان على النحو التالي:
حراسة المرمى: تشيزني، بوفون، بنسوليو.
خط الدفاع: كيليني، دي ليخت، أليكس ساندرو، دانيلو، كوادرادو، بونوتشي، ديميرال،، دراجوشين، فرابوتا.
خط الوسط: بييترس، ولوسيفسكي، فاجيولي، بيرنارديسكي، بنتانكور، رابيو، ماكيني، أرثر.
الهجوم: كريستيانو رونالدو، ألفارو موراتا.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا