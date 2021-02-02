في اغتصاب فتاة الساحل الشمالي.. دفاع قاضٍٍ وصديقيه يطلب إخلاء سبيلهم بأي ضمان

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
استمعت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة الي طلبات دفاع المتهم م.م قاضٍ بمحكمة الاستئناف، وصديقيه صاحبا مكتب مقاولات، وشركة أجهزة كهربائية، لاتهامهم باستدراج فتاة وخطفها عن طريق التحايل، واغتصابها بإحدى قرى الساحل الشمالي.

حيث طالب الدفاع الحاضر عن المتهمين إخلاء سبيلهم بأي ضمان تراه المحكمة علي ذمة القضية.

وكان قد طالب دفاع المتهمين أيضا بحظر النشر في القضية او جعل الجلسات سرية ومنع تغطية الصحفيين ووسائل الإعلام لها.

أخبار تهمك

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ يوم

نجم الأهلي السابق: بيراميدز أخطأ عندما تعاقد مع رمضان صبحي

منذ ساعة و 16 دقيقة

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

أسباب رحيل عموري عن الجزيرة الإماراتي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ يوم

الأهلي يعاقب نجمه بعد تسريب اجتماعات الغرف المغلقة

منذ حوالي 4 ساعات

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. نكشف وعد باتشيكو للاعبي الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة

منذ أقل من ساعتين

"بن شرقي" مهاجما.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام غزل المحلة

منذ 18 دقيقة

انهيار العقارات المجاورة.. حقائق وأسرار جديدة عن عقار الدائرى بفيصل

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مدرب الزمالك السابق: أيمن حفني مر بظروف صعبة ولن يفيد الفريق حاليا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

منذ يوم

مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة عن طارق حامد

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 م

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

01:07 م

"بن شرقي" مهاجما.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام غزل المحلة

03:59 م

الأهلي يعاقب نجمه بعد تسريب اجتماعات الغرف المغلقة

12:00 م

انهيار العقارات المجاورة.. حقائق وأسرار جديدة عن عقار الدائرى بفيصل

01:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع