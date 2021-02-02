في اغتصاب فتاة الساحل الشمالي.. دفاع قاضٍٍ وصديقيه يطلب إخلاء سبيلهم بأي ضمان

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استمعت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة الي طلبات دفاع المتهم م.م قاضٍ بمحكمة الاستئناف، وصديقيه صاحبا مكتب مقاولات، وشركة أجهزة كهربائية، لاتهامهم باستدراج فتاة وخطفها عن طريق التحايل، واغتصابها بإحدى قرى الساحل الشمالي.



حيث طالب الدفاع الحاضر عن المتهمين إخلاء سبيلهم بأي ضمان تراه المحكمة علي ذمة القضية.



وكان قد طالب دفاع المتهمين أيضا بحظر النشر في القضية او جعل الجلسات سرية ومنع تغطية الصحفيين ووسائل الإعلام لها.

