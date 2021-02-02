تحرير 5143 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:57 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط (5143) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (2004) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (245) مخالفة السير بدون تراخيص، (5) مخالفات الدراجات النارية، (31) مخالفة موقف عشوائي، (42) مخالفة شروط التراخيص.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

أخبار تهمك

الأهلي يعاقب نجمه بعد تسريب اجتماعات الغرف المغلقة

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. نكشف وعد باتشيكو للاعبي الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة

منذ أقل من ساعتين

مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة عن طارق حامد

منذ حوالي 7 ساعات

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ حوالي 3 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ يوم

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

مدرب الزمالك السابق: أيمن حفني مر بظروف صعبة ولن يفيد الفريق حاليا

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي السابق: بيراميدز أخطأ عندما تعاقد مع رمضان صبحي

منذ ساعة و 13 دقيقة

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ يوم

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

منذ يوم

"بن شرقي" مهاجما.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام غزل المحلة

منذ ربع ساعة

انهيار العقارات المجاورة.. حقائق وأسرار جديدة عن عقار الدائرى بفيصل

منذ ساعتين و 30 دقيقة

أسباب رحيل عموري عن الجزيرة الإماراتي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 م

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

01:07 م

"بن شرقي" مهاجما.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام غزل المحلة

03:59 م

الأهلي يعاقب نجمه بعد تسريب اجتماعات الغرف المغلقة

12:00 م

انهيار العقارات المجاورة.. حقائق وأسرار جديدة عن عقار الدائرى بفيصل

01:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع