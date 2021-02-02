الضرائب: انتهاء المرحلة الثالثة من التجاوز عن مقابل التأخير والضريبية الإضافية خلال 10 ايام

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:50 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

 أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية  أنه باقي 10 أيام على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثالثة والأخيرة لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بنسبة 50% ، لافتًا  إلى أن هذا يأتي في إطار استمرار المبادرات التي تقدمها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين ، حيث تواصل مأموريات الضرائب علي مستوي الجمهورية تلقي طلبات الممولين الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم( 173 ) لسنة 2020 والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة .

 

      ويهيب " رئيس المصلحة " بالممولين والمسجلين سرعة سداد الضريبية  المستحقة للاستفادة من مزايا القانون رقم ( 173  ) لسنة 2020 حيث سيتم التجاوز عن (50% ) إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة  حتى 12/2/2021 ، مؤكدًا أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب يتلقى كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395.

 

   وأوضح " عبد القادر " أنه للاستفادة من هذا القانون والتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية يجب توافر شروط أهمها أن يكون الرسم أو الضريبة المُتعلقة بمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المسجل أو المُكلف مُستحقاً أو واجب الأداء – حسب الأحوال - قبل 17/8/2020  ، وكذلك أن يقوم الممول أو المسجل أو المُكلف بسداد كامل أصل دين الضريبة  .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصلحة الضرائب قانون التجاوز عن نصف مقابل التأخير والضريبة الاضافية الضرائب علي السجائر

أخبار تهمك

خاص.. نكشف وعد باتشيكو للاعبي الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة

منذ أقل من ساعتين

مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة عن طارق حامد

منذ حوالي 7 ساعات

أسباب رحيل عموري عن الجزيرة الإماراتي

منذ ساعة الا ربع

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ يوم

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ يوم

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

انهيار العقارات المجاورة.. حقائق وأسرار جديدة عن عقار الدائرى بفيصل

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مدرب الزمالك السابق: أيمن حفني مر بظروف صعبة ولن يفيد الفريق حاليا

منذ أقل من ساعتين

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

منذ يوم

الأهلي يعاقب نجمه بعد تسريب اجتماعات الغرف المغلقة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي السابق: بيراميدز أخطأ عندما تعاقد مع رمضان صبحي

منذ ساعة و 14 دقيقة

"بن شرقي" مهاجما.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام غزل المحلة

منذ ربع ساعة

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

قرارات عاجلة من المالية بشأن آليات سداد الضرائب الفترة المقبلة

بشرى سارة للممولين المتخلفين عن سداد الضرائب في موعدها

عاجل.. بشرى سارة للمتأخرين عن سداد الضرائب

تصل للإعفاء الكامل.. حوافز جديدة للممولين المتخلفين عن سداد الضرائب

"الضرائب" تصدر كتابا دوريا بشأن التجاوز عن مقابل التأخير

"الضرائب" تكشف أسباب إصدار القانون رقم 173 لسنة 2020

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 م

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

01:07 م

"بن شرقي" مهاجما.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام غزل المحلة

03:59 م

الأهلي يعاقب نجمه بعد تسريب اجتماعات الغرف المغلقة

12:00 م

انهيار العقارات المجاورة.. حقائق وأسرار جديدة عن عقار الدائرى بفيصل

01:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع