العثور علي جثة في ترعة بالدقهلية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:50 م
بوابة الفجر
محمد كشك
عثر أهالي سلكا التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية علي جثة شخص في ترعة بالقرية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لضباط مركز المنصورة، يفيد العثور علي جثة لمواطن يدعي نجاح حسين من قرية سلكا جثة هامدة.

بالانتقال والفحص تبين أنه يعاني من مرض نفسي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى كشف ملابسات الواقعة.

وعلي صعيد اخر، أصيب سائق تروسيكل بجروح قطعية بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية حيث تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث بالمديرية يفيد وصول شخص لمستشفى دكرنس العام.

وعلي الفور انتقل ضباط المركز إلي المستشفي وتبين إصابة المدعو وليد عاطف، 31 سنه سائق مقيم بدكرنس مصاب بجرح شبه نافذ بالصدر واخر بفروة الرأس.

وبالتحقيق اتهم سمير السيد إبراهيم، 51 سنه، وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما تم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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