أبطال "فى بيتنا روبوت" في ضيافة "معكم منى الشاذلى"









يحل أبطال مسلسل "في بيتنا روبوت" ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي فى حلقة الجمعة المقبل، ضمن حلقات برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة cbc، في تمام الساعة 9 مساء.









يكشف هشام جمال منتج وبطل العمل وشيماء سيف وليلى أحمد زاهر وعمرو وهبة، نجوم المسلسل، كواليس تصويره والمصاعب التى واجهتهم، خاصة أن العمل هو الأول من نوعه الذي يلقى الضوء على عالم الروبوتات.









ويتحدث منتج "في بيتنا روبوت" عن فكرة العمل وكيف اختار الأبطال، والوقت الذي استغرقه للانتهاء من تصويره لا سيما فى ظل الظروف الصعبة التى يعيشها الجميع بسبب فيروس كورونا.









وتكشف شيماء سيف وليلى زاهر وعمرو وهبة المواقف الكوميدية التى جمعتهم فى كواليس التصوير، وكيف استعد كل منهم لأداء دوره فى المسلسل.









يحل ضيفا أيضا خلال الحلقة الدكتور باسم أمين أشهر لاعب شطرنج عربي، والذي اختير من بين أمهر 50 لاعب شطرنج حول العالم، ليكشف سبب هجره للطب واحتراف لعبة الشطرنج والبطولات والأرقام التى حققها فى لعبة الملوك.



