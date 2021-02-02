اليوم.. انطلاق مهرجان "بانوراما الفيلم القصير الدولي".. تعرف علي التفاصيل!

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:45 م
بوابة الفجر
يارا أحمد


تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات الدورة السادسة من مهرجان "بانوراما الفيلم القصير الدولي" بتونس، ومن المقرر عرض الفيلم القصير "الموجيرة والري" للمخرج التونسي أنيس عبسي المشارك بالمهرجان خارج المسابقة.


ومن المقرر ان تستمر حتي 4 من نفس الشهر بقاعة الطاهر شريعة بمدينة الثقافة التونسية.

وتدور أحداث فيلم الافتتاح عن ليلى، الفتاة التي تبلغ من العمر 11 عاماً وتعيش في فرنسا، حيث عادت مع عائلتها لقضاء العطلة الصيفية في تونس كما هو الحال في كل عام.

مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولى فى تونس تم تأسيسه عام 2016 ويدير المهرجان المخرج كمال عويج ويستقبل المهرجان الأفلام القصيرة من كل أنحاء العالم ويختار فى جوائزه أفضل 3 أفلام قصيرة.

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