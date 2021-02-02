الأمم المتحدة: تم تركيب أجهزة جديدة للطرد المركزي بإيران

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:44 م
نووي إيران
نووي إيران
وكالات

قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنه تم تركيب أجهزة جديدة للطرد المركزي في منشأة فوردو.

                    

وأضاف مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، في تصريحات صحفية نشرتها قناة سكاي نيوز عربية: "تمت مضاعفة الطاقة الإنتاجية لأجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز أربعة أضعاف".

 

وقد بدأت السلطات الإيرانية، في ضخ أجهزة الطرد المركزي في مفاعل نطنز بغاز يستخدم في عملية تخصيب اليورانيوم.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الإيرانية، بدء بناء موقع لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في عمق الجبال المحيطة بمنطقة نطنز.

 

وقد قالت السلطات الإيرانية، إنه تم نقل 2000 كيلو جرام من غاز سادس فلوريد اليورانيوم من محطة نطنز إلى محطة فوردو تحت رقابة مفتشي الوكالة الدولية لبدء تشغيل أجهزة الطرد المركزي في مفاعل فوردو.

 

وقد نقلت "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، غاز "uf6" إلى منشأة فوردو جنوب طهران تمهيدا للبدء بتنفيذ الخطوة الرابعة من تخفيض التزاماتها النووية".

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ايران الأمم المتحدة اجهز الطرد المركزي

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